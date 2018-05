Stockholm, une pépinière d'entrepreneurs

La Suède est très en pointe sur les nouvelles technologies. Stockholm, sa capitale, investit dans l'Internet à haut débit depuis plus de dix ans. Trois startups, nées dans la ville, ont su s'imposer à l'international grâce à leurs applications, dont le réseau Skype, la bibliothèque de musique Spotify et le jeu Candy Crush. Elles sont désormais valorisées à plus d'un milliard de dollars.



