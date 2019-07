Streaming vidéo : comment Twitch a mis la communauté au coeur de son fonctionnement

Mais pas besoin d’être une star aussi célèbre pour avoir sa propre communauté. A Berlin, Deagal Remyr, un drôle de zig déguisé en Jack Sparrow ("Pirates des Caraïbes"), disposait également de fans venus l’écouter distiller ses bons conseils de streamer et échanger un mot avec lui. A écouter ses 35.000 abonnés, les discussions "dans sa taverne de pirates" sont un grand moment de partage. Deagal peut y accueillir des invités, jouer de la musique, parler de tout et n’importe quoi. Bref, comme au pub du coin ! Et ça fonctionne !





Et cette proximité peut aussi permettre de vivre de ses vidéos. "Il est possible de faire de l’argent avec Twitch. C’est l’un des principes de la plateforme car nous partageons nos revenus publicitaires avec nos streamers affiliés et partenaires", explique à LCI Burkhard Leimbrock, directeur commercial Europe. Ces revenus sont cependant calculés en fonction de l’audience et favorisent donc les plus gros streamers. Et il faut déjà arriver à ce statut. "Créer un compte et commencer à streamer (diffuser de la vidéo en direct, ndlr), ça se fait en cinq minutes via sa console, son PC ou même son smartphone", nous explique Valentin Lormeau, plus connus sur Twitch et Twitter sous le pseudo Yamato. "Se faire une communauté et commencer à gagner de l’argent grâce à Twitch, c’est beaucoup plus long et fastidieux."