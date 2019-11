Surdité, dyslexie, rééducation : quand l'innovation combat le handicap

Pour rendre de la mobilité à des patients handicapés, ou pour se remettre d'un accident ou d'une opération lourde, nombreux sont ceux qui passent par l'étape de la rééducation. Des séances d'ergothérapie astreignantes, répétitives, où les progrès sont souvent lents. De quoi expliquer que les plus jeunes n'aillent parfois pas au bout d'un cycle de rééducation.

Autre handicap, l'un des plus courants: les problèmes d’ouïe, de la petite difficulté liée à l'âge, à la surdité profonde. Si les sourds de naissance apprennent souvent à lire sur les lèvres, cela ne les aide que dans une conversation en face à face. Dès que trois personnes ou plus se trouvent autour d'une table, difficile de suivre la conversation. Idem pour les simples malentendants, victimes de "l'effet cocktail", quand les conversations se chevauchent et deviennent incompréhensibles.