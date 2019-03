Surprise chez Apple : l'iPad Air et l'iPad Mini sont de retour !

On n'y croyait plus avec l'avènement de smartphones de plus en plus grands. Et, pourtant, l'iPad Mini vient de renaître de ses cendres. Avec les velléités d'Apple dans le domaine éducatif -et peut-être aussi pour multiplier les supports en mobilité pour ses prochains services-, la firme de Tim Cook avait besoin d'un produit plus compact. Après quasiment quatre ans sans mise à jour (sauf de stockage), revoici donc la cinquième génération de la mini-tablette tactile de la marque. Nul doute qu'elle semble faire de l'œil au milieu éducatif où Apple s'implante de plus en plus et où son format sera très probablement plus adapté à de petites mains. Comme l'iPad et l'iPad Air, elle va notamment supporter l'utilisation du stylo connecté Apple Pencil (1re génération).





Elle se présente par ailleurs comme une version réduite de l'iPad Air avec la même puce A12 Bionic derrière un écran de 7,9 pouces. Cet iPad mini a également les mêmes capacités et un appareil photo similaire à celui de l'iPad avec un capteur de 8 Mpx à l'arrière. En revanche, la caméra selfie à l'avant est la même que l'iPad Pro avec un capteur de 7 Mpx. L'iPad Mini marque enfin le retour à un format facile à transporter (20 cm sur 13,5 cm) et s'avère aussi épais que son nouvel acolyte.