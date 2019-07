Surtourisme : l'astuce de WWF pour que certains sites ne soient plus pris d'assaut à cause d'Instagram

Afin de lutter contre la pollution plastique, le WWF a décidé de faire appel à tous ceux pour qui un beau paysage est essentiel. A commencer par les instagrameurs. L’ONG a lancé mi-juillet à destination du grand public l’opération "I Protect Nature" afin de sensibiliser chacun à la protection des sites naturels de France.





Depuis plusieurs années, Instagram est devenu un véritable guide touristique et réseau social d’influence dans le choix des destinations de vacances. Mais cela se fait souvent au détriment de la préservation de l’environnement. "La géolocalisation sur Instagram permet de partager des paysages idylliques, éloignés des sentiers battus et peu connus du grand public, et de célébrer ainsi la beauté de la nature", note le WWF. Mais le revers de la photo n’est pas aussi scintillant : "L’arrivée soudaine d’un tourisme de masse sur des sites qui ne sont pas destinés à accueillir un grand nombre de visiteurs, encore moins lorsque ces derniers laissent derrière eux bouteilles et emballages plastique".