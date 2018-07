Apple, OnePlus, Samsung, Honor... Le smartphone voit de plus en plus rouge

Depuis plusieurs mois, le rouge est devenu la couleur à la mode dans le milieu high-tech jusque-là plutôt touché par le classicisme permettant d’hésiter entre le noir et le blanc (et leurs déclinaisons). Un temps, la couleur or puis l’or-rose - sorte de cuivre ou de bronze qui ne dit pas son nom - ont fait une percée, notamment sur les smartphones et tablettes, une tendance lancée comme souvent par Apple et son iPhone.





En 2018, après une première percée en 2017, le rouge a désormais la cote parmi les ténors du marché de la téléphonie mobile. Pas en couleur de base où les chiffres de ventes montrent qu’il vaut mieux s’en tenir à un duo, voire trio, de sécurité (noir/gris, blanc, or). A cela s’ajoute souvent le bleu nuit pour égayer une gamme qui s’irise de plus en plus.