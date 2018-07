Lunettes, lumières, vêtements... les innovations pour lutter contre le mal des transports

La start-up varoise Boarding Ring a imaginé une solution aussi surprenante qu’intelligente : des lunettes simulatrices de ligne d’horizon. Ce dispositif médical breveté et testé, appelé "Boarding Glasses", est une monture de lunettes comportant quatre anneaux, emplis d’un liquide coloré. Réagissant aux mouvements du véhicule, ce liquide se déplace autour des yeux dans le sens frontal (droite-gauche) et dans le sens sagittal (avant-arrière). Sans perturber la vision centrale, il crée un horizon artificiel en périphérie du champ visuel. Le cerveau reçoit donc de l’œil et de l’oreille interne la même information sur les mouvements du véhicule. Le conflit sensoriel entre vision et équilibre disparaît instantanément et le mal des transports s’efface alors en quelques minutes.





Le constructeur automobile Citroën reprend cette technologie pour créer sa paire de lunettes "Seetroën". Toujours équipées de quatre anneaux et du même système, elles simulent un horizon artificiel pour resynchroniser la vue et l’oreille interne. Avec un nouveau design, pensé par le studio parisien 5.5, elles revêtent un look hi-tech en plastique blanc au toucher soft. Elles fonctionnent en avion, en train et en bateau. Si elles sont enfilées dès les premiers symptômes, elles agissent en moins de 10 minutes et dans 95% des cas. Les lunettes ne sont pas équipées de verre, elles peuvent donc être partagées par tous les membres de la famille, adultes et enfants à partir de 10 ans. Elles peuvent également être installées en sur-lunettes. Citroën les propose à 99 € dans sa boutique Lifestyle.