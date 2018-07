Nos astuces pour s'offrir un (vrai) break numérique pendant les vacances

Lorsque ce mode est activé, votre iPhone répondra automatiquement aux personnes qui essayent de vous contacter à l'aide de ce message par défaut : "Je suis au volant ! Je vous répondrai à mon arrivée". L’application Android Auto de Google propose une option similaire. Il est possible de modifier les paramètres pour répondre à d'autres besoins. Pour indiquer, par exemple, que vous êtes en congés jusqu'à une date déterminée.





Comment faire ? Rendez-vous dans le menu "Réglages", puis cliquez sur l'onglet "Ne pas déranger". Activez l'option. Définissez une plage horaire en activant l'option "Programmé". Le menu vous propose, en outre, de rester joignable lorsque l'iPhone est déverrouillé. Dans l'onglet "Téléphone", il est possible de limiter les appels à ses favoris, pour rester joignable en cas d'urgence. Sinon, sélectionnez "Tous les contacts". Pour terminer, modifiez le message texte sortant, comme dans l'exemple ci-dessous.





Pour les messages qui arrivent encore, le plus simple est d'utiliser les paramètres de remplacement de texte de l'iPhone. De ce fait, si quelqu'un essaye de vous contacter, il n'attendra pas une réponse de votre part et n'essayera pas de vous relancer, puisqu'il sera informé du fait que vous ne souhaitez pas être dérangé pendant vos congés.

Comment faire ? Sur un iPhone, allez dans le menu "Réglages", cliquez sur "Général", puis "Clavier". Allez dans la rubrique "Remplacement du texte" et appuyez sur le signe "+". Créez une entrée où taper "vacs" devient "Bonjour ! Je suis en vacances et je ne consulte pas mes messages. Je reviendrai vers toi à mon retour." Sur un téléphone Android, il faut aller dans le menu "Paramètres", cliquer sur "Langue et saisie" et sélectionner "Clavier Samsung" ou "Correction du texte". De ce fait, quand vous taperez le mot que vous aurez choisi, le message associé s'affichera automatiquement.