Design, (gros) son et lumières... Ces enceintes portables vont enflammer vos fêtes de l'été

Pour sonoriser une vraie fête, le même constructeur coréen a pensé les choses en plus grand, avec trois appareils moins portables (malgré les poignées et les roulettes) mais qui réalisent la promesse d’un gros son de dancefloor à la maison. Ici, tout est intégré : les enceintes et la table de mixage, dans un appareil intégré qui sait tout jouer, tout lire, de la FM au CD, en passant surtout par deux prises USB et une connexion Bluetooth. Il y a même des roulettes pour déplacer l’ensemble, et sa vingtaine de kilos quand même. Seul détail déroutant dans le design : ici le DJ devra se trouver face à l’enceinte, plutôt qu’à l’arrière. De quoi accommoder de plus petits espaces et signe, surtout, que l’on n’aura pas besoin de rester toute la soirée collé à la console pour que la fête continue. On peut ainsi y connecter jusqu’à trois smartphones qui pourront gérer la playlist en mode collaboratif.