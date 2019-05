Tech for good : le numérique s’engage pour la planète

Le concept de Tech for Good était à l’honneur sur le salon Vivatech avec de nombreux exemples de bonnes pratiques, notamment pour éviter le gaspillage digital. Véronique di Benedetto, Vice-Présidente France d’Econocom nous explique ce concept.





Qu’est-ce-que la Tech for good ?

Véronique di Benedetto : La Tech for Good touche différents aspects de la société, afin d’agir pour le bien commun, tant sur le volet environnemental, qu’éthique, social, sociétal, éducatif, inclusif… Il s’agit par exemple de mettre la technologie au service des populations éloignées de l’emploi et les aider concrètement dans leur vie quotidienne. Le numérique peut aussi prévenir le décrochage scolaire en personnalisant l’accompagnement des élèves, avec des pratiques pédagogiques nouvelles.





La lutte pour l’environnement est un défi important de la Tech for Good. Le numérique peut à la fois augmenter notre empreinte écologique (pour rappel il contribue dans les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 3 %) mais aussi être force de proposition pour réduire et favoriser la transition. On ne le dit pas assez, les concepts de transition écologique et numérique sont très liés, les deux thèmes doivent converger. Le numérique doit en effet contribuer positivement à la préservation de la planète. Créons aujourd’hui le numérique que l’on veut pour demain. Un numérique responsable avec plus d’impacts positifs que négatifs. Il ne faut pas nier les risques, mais les prendre en considération et les traiter sans non plus diaboliser le numérique. Ce n’est pas simple d’arriver à une vision partagée par le plus grand nombre car les points de vues

sont très différents dans le monde. La France peut prendre le leadership sur le sujet, car nous devons avancer sans attendre.





Quelles sont les solutions pour lutter contre le gaspillage numérique aujourd’hui ?

V. di B. : Nous devons être vigilants à toutes les étapes, depuis la fabrication jusqu’à la fin de vie des équipements informatiques. Les impacts environnementaux se situent surtout lors de la fabrication des équipements. En effet, la construction d’un ordinateur est énergivore et consommateur de ressources naturelles rares. Cela implique de concevoir des chaines globales de fabrication de plus en plus écoresponsables.





Côté utilisateurs l’enjeu pour chacun est de ne pas céder aux sirènes de la nouveauté, et ne pas changer d’ordinateur ou de smartphone trop rapidement. À la maison comme en entreprise, il faut favoriser l’allongement de la vie des équipements, savoir leur donner une seconde vie et contribuer ainsi à une économie circulaire pourvoyeuse aussi d’emplois nouveaux. Les entreprises travaillent en parallèle à réduire l’impact des datacenters. Leur chaleur peut aujourd’hui être récupérée et utilisée pour chauffer un bâtiment ou même une piscine !





Au-delà du matériel, les usages du quotidien sont importants, les « écogestes » : supprimer au maximum les impressions papier, éteindre son ordinateur, diminuer les emails et les envois de pièces jointes, en entreprise comme à la maison, sont quelques-unes des bonnes pratiques à mettre en place.





Enfin, la fin de vie des produits est également à considérer, à la maison pour donner ses vieux smartphones qui traînent dans les tiroirs, et en entreprise pour recycler les ordinateurs en interne ou en externe. Chez Econocom, nous avons par exemple mis en place un processus de recyclage via des entreprises adaptées qui vont reconditionner des matériels qui pourront être vendues au grand public.