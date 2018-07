Les entreprises partenaires de Google ont-elles accès à votre Gmail ?

Dans le contexte de méfiance qu’a engendré Cambridge Analytica - le scandale de partage de données personnelles des utilisateurs de Facebook - cette nouvelle fait d’abord grincer des dents. Mais contrairement à ce que sous-entend le titre du Wall Street Journal ("Tech’s 'Dirty Secret' : The App Developers Sifting Through Your Gmail", qui peut se traduire par "Sale petit secret de la Tech : les développeurs d’applications passent au crible votre Gmail"), cette pratique n’est ni un secret, ni très répandue.





Ces applications, souvent des services liés à vos activités - comme les comparateurs de prix, les tris automatiques de mails et de newsletters, les agendas professionnels - doivent d’abord être téléchargées par vos soins pour accéder à vos contenus. On peut notamment citer Edison Mail, spécialisée dans la gestion des courriers électroniques, ou Return Path, spécialiste du marketing par mail. Ensuite, comme la plupart des applications, elles affichent une notification de demande d’accès à telle ou telle fonctionnalité et donnée de votre téléphone. Dans ce cas précis, les applications demandent la permission de "lire, envoyer, écrire et gérer vos e-mails". Libre à vous d’accepter ou de refuser. C’est là que cela se complique, car la plupart des gens ne réalisent pas les réelles conséquences de ces autorisations. Notamment le fait que leurs mails puissent alors être lus et analysés par de vrais personnes, et non uniquement par l'algorithme de l’application.