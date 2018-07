Avec ses dernières nouveautés, WhatsApp soigne ses groupes... et fait taire les bavards

Dans certains pays, WhatsApp est devenu un nom commun, un synonyme du SMS, qu'il a même dépassé en volume de messages échangés. Gratuit, sécurisé, présent sur tous les systèmes mobiles (on peut même l'utiliser dans son navigateur web), il est devenu un outil privilégié, particulièrement pour les communications de groupe. De quoi attirer à lui des usages professionnels ou plus formels que le seul message instantané. Ainsi, nombre d'entreprises ont leur groupe WhatsApp pour partager des infos urgentes entre leurs équipes et beaucoup d'enseignants en ont fait un point de contact plus efficace que le carnet de correspondance pour parler aux parents d'élèves.