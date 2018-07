Posez-vous la question : pour quelles applis votre Gmail est-il un livre ouvert ?

En fait, le seul défaut central de ces applications... c'est qu'elles ont accès à vos mails, tous vos mails. Là où Google a promis de ne plus utiliser le contenu de vos messages pour cibler ses publicités, ces apps et leurs développeurs peuvent compulser vos mails comme un livre ouvert. Alors certes, elles le font parce que vous l'avez voulu et validé dès leur installation, mais la confiance n'empêche pas un soupçon de prudence. Dans une note sur son blog, Google dit prendre un soin particulier à la vérification de ces applications, pour valider qu'elles font bien ce qu'elles disent, et pas plus. Mais le maître du jeu, au final, c'est bien vous.