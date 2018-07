Des photos privées partagées sans crier gare : Samsung en prise avec un curieux bug aux Etats-Unis

"Hier soir, vers 2h30, mon smartphone a envoyé toute ma galerie de photos par SMS, mais mon application n'en a gardé aucune trace. Comment est-ce possible ?" Le message, posté sur le site Reddit, trouve des échos dans les forums utilisateurs de Samsung. Certains expliquent que leur téléphone a renvoyé à certains contacts des photos déjà échangées avec eux, d'autres que leur téléphone a partagé toutes leurs photos avec leur compagne. Des cas semble-t-il isolés, mais une situation assez sensible - imaginez l'ensemble de vos photos partagées avec votre boss, votre conjoint et vos parents - pour que le constructeur ne s'en émeuve.