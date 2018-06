Télécoms : un an après la fin de l'itinérance en Europe, les Français profitent du smartphone à volonté

Plus de surtaxe quand on passe les frontières, certes, mais pas une gratuité totale non plus. Pour limiter les effets d'aubaine, et éviter par exemple que tous les européens ne prennent leur forfait mobile dans un pays moins cher que le leur, il faut bien que vous passiez la majorité de votre temps d'utilisation dans votre pays d'origine. Pour le reste, la fin des surtaxes s'accompagne de quelques bémols, sur le volume de données que vous pourrez échanger sans dépasser votre forfait.





La règle générale, c'est que vous pouvez consommer partout en Europe la même quantité de données mobiles que si vous restiez en France, à quelques détails près. La plupart des opérateurs affichent clairement la couleur, et vous saurez d'ordinaire à l'avance combien de giga-octets il ne faudra pas dépasser pendant vos voyages, mais à défaut, votre enveloppe de données sera le résultat d'une règle de trois entre le prix de votre abonnement mensuel, et le tarif de gros du giga-octet échangé entre opérateurs européens, aujourd'hui fixé à 3,85€ HT. Divisez le prix hors-taxe de votre abonnement par 3,85 et vous aurez la quantité minimale de données en itinérance qu'offre votre forfait. Bonne nouvelle: ce prix du giga-octet va baisser dans les années à venir, offrant donc plus de données gratuites à l'étranger, même pour les abonnés à de "petits" forfaits.





Surtout, un an seulement après la fin du roaming, les opérateurs jouent le jeu : à ce jour, l'ARCEP relève que le sujet de l'itinérance ne représente que 0,2% des plaintes de consommateurs sur son site.