Téléphone portable : Huawei bientôt privé de google

Pour fonctionner, neuf téléphones sur dix utilisent les programmes de Google. Les smartphones de la marque Huawei n'y font pas exception. Mais ils pourraient bientôt en être privé. Un coup dur pour les futurs produits du fabricant chinois sur un marché longtemps dominé par l'Américain Apple et le Sud-Coréen Samsung.



