Télévision : bientôt un écran déroulable !

C'est une vraie révolution pour la télévision ! Le Coréen LG a développé un écran enroulable de 65 pouces qui permet un véritable gain de place. Cette télévision nouvelle génération est estimée à 15 000 euros. Présentée au salon de Las Vegas, elle sera commercialisée dans les mois à venir. Le smartphone et la tablette à écran flexible, quant à eux, sont déjà disponibles en Chine et aux États-Unis, pour un coût de 1 200 euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.