"Tell me why " et son héros transgenre vont-il accélérer la révolution LGBT dans le jeu vidéo ?

Longtemps, la femme ne fut pas gâtée par sa représentation, entre bimbos aux formes généreuses et tenues minimalistes (Bayonetta, Lara Croft) ou femmes au tempérament plus masculin (Jill Valentine dans Resident Evil, Samus dans Metroid). Désormais, avoir une héroïne "normale" dans un jeu vidéo ne surprend plus. En revanche, les identités sexuelles sont plus difficiles à afficher.

Le jeu vidéo a une image virile, testostéronée, serait-on même enclin à dire. On y croise plus souvent des personnages bodybuildés, des éphèbes roi de la baston ou de la gâchette plutôt qu’un homme lambda. Le héros est un homme qui en impose pour satisfaire aussi un peu l’ego des joueurs, majoritairement masculins.

Rares sont les jeux où l’on peut ainsi apercevoir des personnages LGBT. Et s'ils sont présents, ils sont bien souvent réduits à des rôles secondaires, très rarement jouables, et "étiquetés" comme homosexuels ou bisexuels pour les besoins de l'intrigue. Preuve que la communauté vidéoludique n'est pas encore prête ou suffisamment habituée, l ors de l’E3 2018, le principal salon du jeu vidéo , The Last of US Part 2 a surtout fait parler de lui pour sa scène montrant l’héroïne, Ellie, embrassant une autre femme.

Et Tyler s'avère transgenre. "En développant les personnages, en cherchant à les rendre uniques et attachants, nous sommes arrivés à l’idée que Tyler soit un homme transgenre", explique à LCI Florent Guillaume, directeur du jeu. "C’était un sujet fort qui nous parlait et qui permettait aussi à l’histoire de rayonner." Car Tyler sera jouable au même titre que sa soeur Alyson. Un fait assez rare pour être signalé.

La trans-identité peine, elle, à se montrer et le sujet n’a souvent été abordé qu’à travers des personnages rapidement croisés (Mass Effect, Assassin’s Creed Syndicate, Final Fantasy VIII…). Dévoilé la semaine passée, Tell me why ("Dis moi pourquoi", en français) entend bien voir les choses autrement. Conçu par le studio parisien Dontnod, le jeu raconte l'histoire d'Alyson et Tyler, des jumeaux qui se retrouvent après des années de séparation afin d'élucider un mystère qui a bouleversé leurs vies.

Pour concevoir le personnage de Tyler, Dontnod s’est rapproché de l’association américaine GLAAD qui œuvre pour la représentation de la communauté LGBT+ au cinéma, dans les médias et la culture populaire. "Nous voulions que Tyler soit exact, respectueux et authentique", souligne Florent Guillaume. "Ils nous ont énormément aidés à comprendre la communauté transgenre, les enjeux, les problèmes de représentativité. Cela nous a permis d'éviter les clichés." Chez GLAAD, on est plutôt satisfait du résultat. "Tyler est un personnage affirmé et attachant, dont l’histoire n’est pas réduite à des a priori simplistes sur les personnes trans", résume Nick Adams, directeur de la Représentation Transgenre chez GLAAD. "Créer un personnage principal trans jouable – et s’appliquer à ce point pour bien faire les choses – place la barre encore plus haut pour l’inclusion des personnes LGBT+ dans les jeux futurs.”

Afin de rester fidèle à leur idée, les équipes de Dontnod ont même fait appel à des acteurs transgenres pour prêter leur voix à Tyler dans toutes les versions localisées du jeu. "Il nous semblait important de donner aussi cette forme de représentativité à ces acteurs qui sont plus à même de comprendre ces personnages et de leur donner vie", précise Florent Guillaume. "Et ils nous ont dit que c'était aussi leur combat, donc ils étaient fiers qu'on ait fait appel à eux."