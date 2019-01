Tempête Gabriel : bonnet, gants, semelle, notre sélection de produits connectés pour vous réchauffer malgré la neige !

SHOPPING - Malgré le neige et la chute des températures apportées par la tempête Gabriel, il faudra bien mettre encore le nez dehors. Et quand on sait que le froid touche tout d'abord la tête et les extrémités, il faut garder tout cela bien au chaud. Pour vous aider à y parvenir, nous avons trouvé quelques idées connectées.