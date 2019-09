TEST - Apple Watch Series 5 : que valent les ajouts de la nouvelle montre connectée ? Notre verdict

DÉCOUVERTE - Présentée la semaine dernière en même temps que les nouveaux iPhone lors de la keynote de Cupertino, l’Apple Watch Series 5 sort également ce vendredi 20 septembre. Après sa refonte quasi intégrale de l’an dernier, la montre connectée bénéficie notamment d'une amélioration de taille sur l’écran. Mais son meilleur atout est probablement le nouveau système d'exploitation watchOS 6.

Le design et la taille de l’écran modifiés avec de nouveaux boîtiers de 40 ou 44 mm, le capteur cardiaque ajouté pour renforcer l’aspect santé, l’Apple Watch version 2018 avait repensé une très large partie de son concept de montre connectée. Autant dire que l’Apple Watch Series 5 qui se présente cette année avait fort à faire pour rivaliser de nouveautés.

Un écran toujours visible sans taper sur la batterie

A son actif, on trouve néanmoins une innovation de taille : l’écran Retina est désormais toujours activé. Il bascule simplement dans un mode veille plus économique quand vous n’en avez pas besoin. Fini donc d’accentuer la rotation du poignet pour le voir s’éclairer et obtenir l’heure. Un simple mouvement suffit. L’écran s’assombrit également selon le cadran choisi. Si vous avez, par exemple, opté pour un personnage animé comme Mickey ou Woody de Toy Story, il cessera de battre du pied lorsque l'écran est en veille. Celui-ci stoppe d’ailleurs tout ce qui nécessite un taux de rafraîchissement élevé ou porte un coup à l’autonomie (trotteuse, effet d’affichage, couleurs flashy, etc.).

L'écran de l'Apple Watch Series 5 en mode veille et en mode activé

Les "complications" (indicateurs divers : météo, activités, rythme cardiaque, appli, musique…) restent visibles en veille. Au-delà du côté pratique -notamment si vous êtes en pleine activité et que vous voulez garder un œil sur un chronomètre ou simplement l’heure-, la nouvelle technologie d’écran permet une ultra-basse consommation. Cela se ressent sur l’autonomie de la montre qui tient un peu plus longtemps (plus d'une journée). Avec la possibilité d’avoir l’écran en permanence allumé ou presque, se pose néanmoins la question de la confidentialité des infos sensibles (SMS, données santé…). Il est possible dans les paramètres de couper l’activation de l’écran ou encore de choisir sa durée d’allumage (15 ou 70 secondes). Cela permettra de cacher certaines informations qui réapparaîtront avec l’affichage.

La montre qui trouve son chemin

L’Apple Watch était déjà doté d’un GPS. La Series 5 embarque désormais une boussole. Vous pouvez choisir de l’afficher sur le cadran et obtenir ainsi toujours le Nord. En cliquant dessus, vous accédez aux informations de longitude, latitude et même désormais d’altitude. La bonne idée est la possibilité laissée d’autres applis l’intégrer. Ainsi, Plans va vous indiquer la direction à suivre et plus seulement une ligne bleue que l'on avait du mal à retrouver sans sens de l'orientation. L'appli de recherche de restaurant Yelp vous mènera jusqu’au lieu choisi. D’autres applis vont également l’intégrer pour des activités en extérieur et affiner la direction à suivre.

Pour le modèle cellulaire de l’Apple Watch Series 5, qui permet d’utiliser la montre sans l’iPhone à proximité, les appels d’urgence internationaux sont désormais possibles sans surcoût dans de nombreux pays du monde. Si vous avez activé la détection de chutes, un appel d'urgence se déclenchera automatiquement en cas d’immobilisation supérieure à une minute. En résumé : Avec des avancées minimes mais utiles, cette Series 5 (qui garde évidemment les fonctions de base comme la réception d'appels ou l'envoi de SMS) ne révolutionne pas le concept de l'Apple Watch. Si vous aviez une Apple Watch Series 3 ou précédente, vous pouvez éventuellement sauter le pas pour cumuler à la fois les avantages des modèles 2018 et 2019.

watchOS 6, l’atout majeur

De manière plus générale, l’arrivée de cette nouvelle Apple Watch s’accompagne d’une nouvelle version de watchOS, le système d’exploitation dédié à la montre connectée. Et cette 6e mouture apporte les principaux changements au produit (ainsi qu’aux modèles précédents également compatibles). Désormais, l’Apple Watch dispose de son propre store intégré. Il ne sera donc plus nécessaire de télécharger l’appli sur son iPhone pour qu’elle se duplique sur la montre afin d’être utilisée. Il suffira de faire la recherche dans l’App Store ou bien d’utiliser Siri pour la trouver. Et bonne nouvelle aussi : watchOS 6 permet de désinstaller certaines applications pré-installées sur la montre (chronomètre, télécommande, talkie-walkie, Respire, alarme...).

L'App Store sur l'Apple Watch

Parmi les ajouts de watchOS 6, les livres audio et podcasts arrivent nativement en appli et pourront être directement téléchargés puis écoutés. Les mémos vocaux sont pris en charge et il suffit de lancer l’appli pour dicter votre texte. watchOS 6 ajoute aussi une calculatrice qui dispose d'une fonction pour calculer le pourboire au restaurant. La santé est toujours primordiale pour Apple. Tendances d’activité va comparer les résultats de vos activités sportives sur une période (de 90 à 365 jours), évaluer vos progrès selon 9 critères (niveau de cardio, rythme de marche, exercices…) et vous donner des conseils si nécessaires pour rester motivé. Suivi de cycle (à droite sur la photo ci-dessous) est une aide précieuse pour les femmes qui veulent suivre leur cycle menstruel et connaître leurs périodes de fertilité. Tout est ensuite compilé dans l’appli Activités de l’iPhone. Un système pour monitorer le niveau de décibels et savoir si vous n’êtes pas exposés à un trop gros volume sonore arrive via l’appli Bruit (à gauche sur la photo ci-dessous). Elle mesure le niveau sonore ambiant via le micro de la Watch et dresse le bilan. Cela fonctionnera aussi avec les AirPods.

APPLE WATCH SERIES 5 - Prix : à partir de 449 euros pour l’Apple Watch Series 5 avec GPS, dès 549 euros en version GPS + 4G - Disponible en boîtier acier, aluminium, titane et céramique - Modèle personnalisable avec bracelet sur Apple Watch Studio.