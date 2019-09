TEST - Avec l’iPhone 11 Pro Max, Apple sort enfin de l’ombre en photo

CLIC-CLAC – Dévoilés la semaine passée lors de la keynote organisée par Apple à Cupertino, les nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max arrivent ce vendredi dans les boutiques. LCI a pu les prendre en mains plusieurs jours, histoire de comprendre si l’ajout d’un capteur photo au dos changeait réellement la donne, notamment sur le modèle haut de gamme. Voici notre verdict.

Disponibles à partir du vendredi 20 septembre, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Max sont déjà passés entre nos mains durant plusieurs jours. S’ils ressemblent presque à leurs aînés dans leur fonctionnement, ils font un bond en photo avec l’arrivée d’un capteur supplémentaire au dos, d’un traitement logiciel amélioré et d’un processeur plus puissant. Cela donne de nouvelles possibilités en photo et vidéo, mais surtout un écart nettement réduit par Apple sur la concurrence. Nous avons notamment testé l'iPhone 11 Pro Max.

Photo : un bond de géant, surtout la nuit

C’est le cœur des améliorations et la justification d’être de l'iPhone 11 Pro Max cette année et la réponse de la firme de Cupertino à une concurrence de plus en plus féroce. Apple a revu intégralement sa copie en termes de photo et grignote un peu de son retard sur Huawei, Samsung et Google. Pour cela, Tim Cook et les siens ont adapté un appareil photo avec trois capteurs. Au capteur principal grand angle et au téléobjectif avec zoom optique 2x nettement amélioré, vient donc s'ajouter un nouvel ultra grand-angle qui apporte, en plus d’un champ de vision deux fois plus large, davantage de lumière dans l’objectif.

L’apport de ce troisième capteur est central aux progrès constatés sur la photo. Il permet tout d'abord davantage de recul afin de photographier de larges paysages sans avoir à passer par le toujours fastidieux mode Panorama. Il offre ensuite un éventail de possibilités aux utilisateurs. On apprécie notamment que l’appareil élargisse lui-même le cadre avant la prise de photo ou de vidéo s’il détecte des visages (donc des personnes) à la limite du champ. Et même en selfie ! La technologie Smart HDR, aidée du machine learning du processeur A13 intégré, reconnaît quant à elle bien mieux les éléments de la photo qu’avant et le rendu est mieux détaillé (visage, teinte de peau, objet, coucher de soleil…). Le portrait profite aussi de l’ultra grand-angle pour proposer deux positions, dont une plus éloignée -idéal pour avoir plus de paysage à l’arrière ou réaliser des portraits de groupe mieux définis, sans que certains se retrouvent un peu dans le flou de l’arrière-plan.

Photo prise (de gauche à droite) avec le téléobjectif, le capteur principal et l'ultra grand-angle

Avec ces trois capteurs, l’appareil photo fait surtout un bond si vous prenez des photos en basse lumière, jusque-là le talon d’Achille d’Apple. Et la très grosse nouveauté, c’est l’ajout du mode Nuit qui se défend plutôt très bien. Il se déclenche automatiquement s’il juge que la luminosité est trop faible en proposant un temps de pose en fonction. Temps de pose que vous pouvez ajuster selon votre envie (jusqu’à 10 secondes s’il fait très sombre). Le rendu est assez surprenant, juste sans être outrancier comme chez certains concurrents qui laisseraient croire à une photo prise en plein jour. Sur ce point, le smartphone tente de conserver un peu de "naturel" à la photo de nuit avec détails et contrastes. Une véritable avancée, même si certains trouveront cela encore un peu en retrait du rendu d'un Google Pixel 3 d'un Huawei P30 Pro dans le noir total.

Photo prise avec le mode Nuit (à gauche) et sans (à droite)

Des selfies au ralenti et une meilleure sécurité

En vidéo, l’arrivée du triple capteur est un véritable plus. Il s’accompagne d’une meilleure stabilisation visible sur les vidéos en mouvement qui sont plus fluides. Il est désormais possible de filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde pour obtenir une qualité optimale. La vidéo bénéficie surtout des améliorations d’iOS 13 qui offre la possibilité de retoucher, recadrer une vidéo ou ajouter des filtres ultra facilement depuis la galerie photo. Nous avons aussi été bluffés par l’utilisation d'applications comme Filmic Pro qui offre la possibilité d’enregistrer, simultanément et individuellement, chaque angle proposé pour monter ensuite la vidéo avec différentes valeurs de plan.

En vidéo L'appli Filmic Pro sur iPhone 11 Pro

A l’avant, la caméra TrueDepth a été améliorée et monte à une résolution de 12 Mpx (au lieu de 7 Mpx). Cela se traduit tout d’abord par un système de déverrouillage via la reconnaissance faciale beaucoup plus efficace, sécurisé et rapide, dans n’importe quelle position. Le champ de vision est élargi. Elle permet aussi de se filmer désormais en 4K et introduit les "Slofies", des vidéos selfies au ralenti. On constate aussi que l’image est plus précise, plus détaillée et les contours mieux définis en mode portrait tant que vous n'êtes pas appuyés à une chaise, un arbre...

Un design identique mais en légèrement plus lourd

Pour ce qui est du design global, les iPhone 11 Pro ressemblent de prime abord à leurs prédécesseurs, dans un design institué par l’iPhone X. L’iPhone 11 Pro garde sa taille d'écran de 5,8 pouces et l’iPhone 11 Pro Max de 6,5 pouces (OLED pour les deux). On apprécie au dos le fini désormais en verre mat. Un verre qui a été renforcé pour être encore plus résistant en cas de chute. Le poids des deux modèles Pro est cependant légèrement revu à la hausse (226 g pour l’iPhone 11 Pro Max contre 208 g pour l’iPhone XS Max - 188 g pour le 11 Pro contre 177 g pour le XS) ainsi que leur épaisseur (+ 0,4 mm). Cela s’explique notamment par l’ajout du capteur photo à l'arrière ainsi, sans doute, que par la présence d’une batterie améliorée donc plus lourde (mais avec une autonomie nettement supérieure - une bonne journée et demie). En main, cela ne se ressent pas spécialement et le rendu mat fait moins glisser. A l’avant, la principale nouveauté vient du nouvel écran Super Retina XDR, une technologie que l’on trouvait plutôt sur des écrans d’ordinateur Pro. Elle a le mérite d’une meilleure luminosité et d’un meilleur rendu des couleurs tout en étant 15% moins énergivore. Cela est particulièrement agréable en extérieur où l’on voit mieux l'écran en cas de fort ensoleillement. A noter que le retour haptique, c'est-à-dire le fait d’appuyer plus longuement sur une appli pour avoir un sous-menu contextuel, se généralise à toute la gamme.

L'iPhone XS Max à gauche et l'iPhone 11 Pro Max à droite

Du côté des nouveautés à souligner :

- La résistance à l’eau et à la poussière a été renforcée (jusqu’à 4 mètres et 30 minutes d’immersion) . - La technologie Dolby Atmos pour le son rend le son mieux spatialisé. Pour regarder une vidéo, c’est bien plus appréciable d’avoir la sensation du son 3D. - Les appareils sont déjà prêts pour la norme wifi 6. En revanche, la 5G n'est toujours pas d'actualité. - A compter du 30 septembre et de la première mise à jour iOS 13.1, la puce U1 embarquée permettra d’améliorer la précision du partage sans fil AirDrop en ciblant directement un iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max pour qu’il soit prioritaire sur l’échange de documents. Une technologie qui devrait sans doute servir à l'avenir pour détecter d'autres objets... - L'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Max sont en vente au même prix que les iPhone XS et XS Max de l'an dernier (à partir de 1.159 euros et 1.259 euros) pour un processeur A13 plus puissant, une meilleure autonomie et un triple capteur photo plus efficace. Suffisamment rare pour être signalé !

L'iPhone 11 Pro Max à gauche et l'iPhone 11 à droite

IPHONE 11 PRO – Prix : à partir de 1.159 euros - Disponible le 20 septembre en vert, gris sidéral, argent et doré IPHONE 11 PRO MAX - Prix : à partir de 1.259 euros - Disponible le 20 septembre en vert, gris sidéral, argent et doré IPHONE 11 – Prix : à partir de 809 euros - Disponible le 20 septembre en vert, noir, blanc, lavande, rouge, jaune

FICHES TECHNIQUE

IPHONE 11 PRO/11 PRO MAX Ecran Super Retina XDR de 5,8 pouces (2436 x 1125) / 6,5 pouces (2688 x 1242) Processeur A13 Bionic 64, 256 ou 512 Go de stockage Appareil photo – triple capteur au dos : capteur principal de 12 Mpx avec stabilisateur optique (f/1.8), téléobjectif de 12 Mpx avec stabilisateur optique (f/2.0) avec zoom optique 2x (dézoom optique 2x) et zoom digital jusqu’à 10x, ultra grand-angle 120° de 12 Mpx (f/2.4) Caméra TrueDepth : 12 Mpx (f/2.2), possibilité de filmer en 4K IP 68 (jusqu’à 4 m de profondeur pendant 30 minutes) Reconnaissance faciale Retour haptique pour les sous-menus des applis 188 g/ 226 g Disponible en 4 couleurs (gris sidéral, argent, doré, vert)