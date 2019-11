TEST - Google Stadia arrive mardi : que vaut le service de cloud gaming qui veut (doit) révolutionner le jeu vidéo ?

Ce mardi 19 novembre pourrait donc marquer un tournant dans la tech et dans le jeu vidéo. Adieu les consoles, tout se passe désormais entre votre manette, vous et un écran de votre choix. Nous avons pu passer quelques jours en compagnie de Stadia pour voir si l’innovation était bien au rendez-vous. Faut-il se laisser tenter et à quoi peut-on s’attendre ? On fait le tour de la/des question(s).

Il faut déjà évacuer un fait : Stadia n’est pas un Netflix du jeu vidéo avec une large offre à avaler en streaming. Il s’agit d’une plateforme permettant de jouer à des titres achetés sur le store en ligne de Google, en haute définition, sans avoir besoin de console. Tout est dématérialisé. Une manette (et parfois un câble de connexion) suffit. Les jeux sont, quant à eux, stockés sur des serveurs distants et se lancent automatiquement –et surtout très rapidement- à la demande. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site de Stadia .

Pour le moment, Stadia ne fonctionne que via le wifi. Pour en profiter, il faut bénéficier d’une connexion internet d’au moins 5 Mbit/s. A cette vitesse-là, vous ne pourrez prétendre qu’à une résolution de jeu en qualité HD, mais en 60 images par seconde (ce qui offre malgré tout une image ultra-fluide) et avec son stéréo. Pour profiter d’un flux 4K, de la vidéo HDR et du son surround 5.1, il faut que votre débit se situe plutôt a minima autour des 30-35 Mbit/s, Google possédant un système qui ajuste automatiquement la qualité du flux de jeu à votre installation. Le plus important reste d’avoir une connexion stable. A noter cependant que le surround 5.1 et le HDR promis ne seront pas déployés pour la version web avant 2020.

Si nous n’avons pu faire nos tests qu’avec la seule manette Stadia, les autres manettes du marché vont être compatibles ainsi qu’un clavier et une souris pour ceux qui préfèrent jouer sur ordinateur. Les manettes Xbox et PlayStation doivent l’être dès le jour du lancement.

- Sur un PC ou un Mac : il suffit d’aller sur www.stadia.com et de se connecter à son compte. Il est possible de jouer avec un clavier et une souris ou avec une manette reliée par un câble à l'ordinateur.

- Sur smartphone : seuls les Google Pixel 2 à Pixel 4 XL peuvent faire tourner Stadia via l’appli du même nom et en connectant une manette (pour le moment avec un câble).

Destiny 2 : The Collection est quant à lui le premier jeu offert aux abonnés à Stadia Pro. Il devrait être accompagné de Samurai Shodown. Google a promis qu’une quinzaine de jeux supplémentaires arriveront d’ici fin 2019 et que les prochains gros jeux comme Cyberpunk 2077 ou Doom Eternal seront bien également disponibles à leur lancement.

C’est là le principal point faible de l’offre. Au démarrage de la plateforme, on ne compte que 22 jeux. Certes, il s'agit de blockbusters ( Red Dead Redemption II, Assassin’s Creed Odyssey , la trilogie Tomb Raider …), de jeux familiaux et grand public (Just Dance 2020, NBA 2K20 …) ou plus pointus (Mortal Kombat 11, Rage 2, Metro Exodus …). Mais ce sont globalement des tires qui ont quelques mois, voire plus, d’existence et que les joueurs possèdent souvent déjà sur consoles ou PC. Une seule exclusivité est à signaler : Gylt, jeu dans lequel une fillette part à la recherche de sa cousine disparue et dont l’inspiration est très clairement à aller chercher du côté de la série Stranger Things, avec la patte graphique façon animée très marquée.

Il est aussi désormais possible d’acheter la Premiere Edition à 129 euros également. Elle comporte une manette blanche classique, le Chromecast Ultra et trois mois de Stadia pro offerts seulement. Pour jouer à Stadia, il est aussi possible de ne commander que la manette (69 euros) puis de s’inscrire à l’offre de son choix et d’acheter ses jeux.

Seuls ceux qui ont précommandé la Founder’s Edition à 129 euros (avec une manette exclusive, un Chromecast Ultra 4K, trois mois gratuits à Stadia Pro pour vous et un ami, votre nom de joueur enregistré et protégé) peuvent profiter du service au lancement. A condition qu’ils aient reçu leur kit, ce qui semble loin d’être le cas pour beaucoup… Google a d’ores et déjà annoncé que les livraisons pourraient nécessiter deux semaines supplémentaires.

Les jeux sont vendus entre 20 et 100 euros (pour des titres phares en édition collector, mais il est possible de n’acheter que la version de base). Chaque jeu acheté reste votre propriété, même si vous basculez de Stadia Pro vers Stadia Base.

S’il y a une chose à applaudir des deux mains chez Stadia, c’est la technologie développée. Elle est assez bluffante. Tout est rapide et simple, la jouabilité facilitée et de qualité. Fini les temps de téléchargement, vive l’instantanéité ! Il se déroule moins d’une minute entre le début du processus d’achat du jeu et son lancement sur l’écran de votre choix. Le plus long sera peut-être d’attraper la manette pour jouer. C’est notamment un bonheur avec un jeu comme Red Dead Redemption II qui pèse près de 100 Go et nécessite un sacré temps d’attente si l’on ne possède pas le très haut débit.

Nous avons effectué nos tests avec une connexion de 100 Mbits/s sur un écran TV 4K. Des conditions optimales pour jouer et l’expérience est identique à celle de nos consoles. L’image est simplement magnifique, le jeu n’a jamais saccadé. La manette brille par son temps de réponse aux commandes. La bascule d’une TV à un smartphone ou un ordinateur est immédiate, dans la continuité (votre partie est bloquée en l’état durant 5 minutes), tant que vous avez branché ce satané câble qui fait tout de même tache. Google promet que ce n’est que de courte durée et qu’il sera possible de jouer sans fil dès l’an prochain.