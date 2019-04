TEST - Huawei P30 Pro contre Google Pixel 3 : quel smartphone prend les meilleures photos ?

Autre nouveauté côté Huawei : l’arrivée d’un mode super-macro, qui permet d’approcher l’objectif jusqu’à 2,5 centimètres du sujet pour encore plus de détails. Pour les deux clichés, nous nous sommes approchés aussi près que possible sans perdre le point. Les résultats sont parlants, avec de plus un bonus pour le contraste et les couleurs du P30 Pro, même si le Pixel 3 a probablement le meilleur mode macro de tous les smartphones à caméra unique.