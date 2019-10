TEST - Que vaut le nouveau OnePlus 7T, le smartphone d'"entrée de gamme premium" à prix serré ?

PRISE EN MAIN - Lors de sa keynote organisée à Londres ce jeudi, OnePlus a confirmé le lancement en Europe du OnePlus 7T. Le smartphone d’"entrée de gamme premium" du fabricant chinois arrive avec de sérieux atouts en matière de design, puissance et possibilité photo avec son triple capteur. Le tout pour un prix ultra-réduit et de quoi inquiéter la concurrence.

Il est désormais devenu de bon ton de ne sortir ses smartphones que par deux, voire trois, notamment sur le haut de gamme. Depuis sa création il y a près de six ans, OnePlus s’est fait une ligne de conduite de ne se focaliser que sur le produit de grande qualité, à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est en effet sur le marché du premium que le fabricant chinois veut jouer des coudes et rien d’autre. En 2019, il a décidé d’ajouter à sa désormais établie cadence bi-annuelle de lancement une double ration de smartphones. Comme au printemps et l’arrivée de la série OnePlus 7, l’automne voit donc double avec le lancement du OnePlus 7T et de son acolyte, le OnePlus 7T Pro. Les deux ont été présentés lors d'une conférence organisée à Londres ce jeudi.

Si le OnePlus 7T Pro reprend les fondamentaux du OnePlus 7 Pro avec plus de puissance et un meilleur écran (caméra selfie qui pop au-dessus de l’appareil, lecteur d’empreinte également sous l’écran, batterie de deux jours d'autonomie et charge ultra-rapide...), l’attrait de cette nouvelle série OnePlus 7T se trouve du côté de "l’entrée du haut de gamme" du même nom. Le OnePlus 7T, nouveau modèle standard de OnePlus, fait ainsi un bon de géant par rapport au OnePlus 7 pour se muer en rapport qualité-prix à faire trembler les ténors du marché.

Design

Si le OnePlus 7 était un smartphone honnête, son successeur a des arguments pour rouler des mécaniques. Au niveau du design, le OnePlus 7T est assez élégant tout en verre dépoli mat, un peu plus fin que le précédent modèle. Il tient bien en main avec son format élancé et son poids honorable (190 g). L’écran est toujours AMOLED mais de meilleure définition, plus lumineux et sans problème de visibilité même en plein soleil. Il est surtout plus grand que celui du OnePlus 7 (6,55 pouces contre 6,41 pouces). Les bords ont été affinés au maximum. Cela permet une plus grande immersion en regardant une vidéo. On trouve toujours une encoche en forme de bulle –nettement réduite- pour abriter la caméra selfie, qui sert aussi à la reconnaissance faciale toujours aussi rapide.

OnePlus 7T − Melinda DAVAN-SOULAS

Mais surtout, le taux de rafraîchissement d’écran à 90 Hz (rareté sur le marché) arrive aussi sur le OnePlus 7T. C’est en scrollant l’écran pour lire ou en jouant à des jeux de courses ou de tir que l’on comprend tout le bien de cette technologie qui rend tout plus fluide et agréable pour les yeux. La dalle bénéficie aussi d’une autre technologie qui diminue de 40% la lumière bleue, nocive pour vous et votre sommeil. Le retour haptique est ajouté sous l’écran pour ressentir la vibration des actions comme sur l’iPhone. Le son est aussi amélioré avec une optimisation Dolby Atmos. L’espace accordé aux haut-parleurs doubles stéréo est d’ailleurs plus grand et cela se ressent au niveau de la qualité comme de la puissance du son.

Appareil photo

Au dos, OnePlus a tout repensé. Le OnePlus 7T propose un appareil photo à trois capteurs enchâssés dans un module circulaire. Une volonté de donner une allure d’appareil photo reflex numérique, comme sur le Mate 30 Pro de Huawei, quand on le tient horizontalement. Au capteur principal de 48 Mpx, le fabricant chinois a ajouté un téléobjectif avec zoom 2x et un ultra grand-angle de 117°. L’appareil s’offre ainsi plus de polyvalence en photo, notamment en faible luminosité, pour la gestion du contre-jour ou de la macro. La vidéo en bénéficie aussi. Vous pouvez filmer comme photographier en mode nuit avec l’ultra grand-angle pour des contenus plus panoramiques. Grâce à une stabilisation optimisée, il est possible de basculer d’un capteur à l’autre, et donc d’un angle de vue à l’autre, sans que la séquence filmée ne soit pénalisée par des mouvements. On regrettera simplement que le déclencheur de l’appareil photo soit encore un peu lent.

OnePlus 7T − Melinda DAVAN-SOULAS

Puissance

Beau en main, meilleur en photo, le OnePlus 7T n’a pas lésiné pour autant sur la puissance. Et c’est sans doute ce qui en fait un smartphone à haute valeur ajoutée. Il est équipé du processeur Snapdragon 855+, l’un des plus puissants du marché, et de 8 Go de mémoire vive. Vous pouvez ainsi ouvrir des applis un peu lourdes, lancer des jeux gourmands en ressources : l'engin gère parfaitement la moindre action. Fondé sur Android 10, OxygenOS, le système d’exploitation maison, reste pour sa part une valeur sûre dans l’utilisation et la fluidité du smartphone, avec toujours l’étonnant mode Zen qui vous permet de couper le téléphone pour la durée de votre choix (de 20 à 60 minutes, avec possibilité de ne recevoir que les appels urgents et prendre des photos). Le OnePlus 7T dispose en outre de tous les atouts de la dernière version de l’OS de Google, notamment en termes d’économie de batterie. Celle-ci, grâce au système WarpCharge 30T, permet de récupérer 70% d’autonomie en 30 minutes et la totalité en moins d’une heure.

Nos regrets

Si le OnePlus 7T s’avère un produit impressionnant pour son positionnement prix (moins de 600 euros) où il vient concurrencer les iPhone 11 ou encore Samsung Galaxy S10e, on peut néanmoins regretter quelques absences. Pour un appareil haut de gamme, on aurait pu espérer trouver de la charge par induction désormais incontournable. Mais OnePlus juge que cela porte préjudice à la durée de vie de la batterie et préfère s’en passer. Le smartphone fait aussi l’impasse sur la charge inversée pour recharger d’autres appareils. On ne trouve toujours pas de port carte SD pour étendre le stockage ou de compatibilité avec la future norme Wifi 6. Prix : à partir de 599 euros – Disponible en bleu et argent le 17 octobre

OnePlus 7T − OnePlus

Fiche technique

Écran Fluid AMOLED de 6,55 pouces Full HD+ (2400 x 1080 p) - 90 Hz, HDR10+ Lecteur d’empreinte sous l’écran Processeur Qualcomm Snapdragon 855+ 7nm 8 Go de mémoire vive RAM 128 ou 256 Go de stockage avec mémoire UFS 3.0 Appareil photo - au dos : capteur principal Sony IMX586 de 48 Mpx (f/1.6, OIS), téléobjectif de 8 Mpx avec zoom optique 2x (f/2.2), ultra grand-angle 117° de 16 Mpx (f/2.2) A l’avant : 16 Mpx (f/2.0) Android 10 avec sur ouche OxygenOS Bluetooth 5.0 Batterie de 3.800 mAh avec recharge rapide WarpCharge 30T 190 g

