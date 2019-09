TEST - Samsung Galaxy Note10+ : le smartphone qui voit plus grand pour la productivité

Au dos de l'appareil, on trouve un appareil photo avec quatre lentilles : une principale de 12 Mpx, un zoom 2x de 12 Mpx, un ultra grand-angle de 123° et un capteur TOF pour ajuster la profondeur de champ et améliorer les portraits. La photo est toujours le point fort d’un smartphone Samsung et le Note10+ ne déroge pas à la règle, même en pleine nuit. Mais on vous conseillera d’utiliser le mode automatique qui ajuste simplement les couleurs et la luminosité avec l’aide de l’optimiseur de scène.





Côté vidéo, le Galaxy Note10+ dispose de plusieurs fonctions, notamment un mode portrait dédié qui ajoute de la profondeur de champ et floute l’arrière-plan. Il peut filmer en 4K et avec un effet de ralenti jusqu’à 960 images par seconde. Le mode Super Stabilité va plaire aux amateurs de vidéos en action. Et en focalisant sur une personne, la vidéo est aussi capable d’ajuster le son selon la distance à laquelle elle se trouve. En revanche, nous n'avons pas vraiment été convaincus par la fonction de numérisation 3D d’un objet ou d’un visage, plutôt gadget et difficile à trouver dans les menus.