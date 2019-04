Tetris, Pokémon, Mario, Zelda... : 30 ans de jeux mythiques sur la Game Boy de Nintendo

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Voilà un jeu de plateforme que les gamers portent dans leur cœur. Non seulement le graphisme présente du jamais vu pour l'époque (le jeu est sorti en 1993 pour mémoire), mais la durée de vie du jeu, son histoire, ses personnages secondaires et sa musique (rien que ça) en font un must de la Game Boy. Parmi tous les Zelda, c'est peut-être bien le plus abouti (pour l'époque en tout cas).