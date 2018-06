Textiles du futur : les entreprises françaises ont l'étoffe

Nous parlons souvent dans nos journaux des nouvelles technologies qui sont en train de changer notre vie quotidienne. Le textile aussi est en pleine révolution. Une start-up française créée en 2014 fabrique des vêtements intelligents. Située dans le Rhône-Alpes, la première région de textile de l'Hexagone, cette société utilise uniquement la haute technologie pour la création d'habits sans couture et connectés.



