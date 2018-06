Thermostat à fond, enceintes hurlantes, serrure verrouillée : quand les ex se vengent par le biais des objets connectés

ETATS-UNIS - Les objets connectés à usage domestique sont de plus en plus utilisés pour du cyberharcèlement, notamment en cas de séparation ou de divorce. Le New York Times a recueilli le témoignage d'une trentaine de victimes.