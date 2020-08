TikTok, outil des services secrets chinois ? "Il n'y a aucune preuve d'utilisation malveillante des informations collectées"

L'origine chinoise de TikTok explique l'attention particulière que lui porte Washington. Sans oublier que cette décision s’insère parfaitement dans l'agenda politique de Donald Trump à l'approche du scrutin de novembre 2020. Il mise à la fois sur son socle électoral en l'interpellant sur la guerre diplomatique Chine - Etats-Unis et sur le conflit inter-générationnel. TikTok est utilisé par les plus jeunes et si les parents entendent la mise en garde de l'administration, cela renforcera leur méfiance envers une application à laquelle leurs enfants consacrent une partie de leur journée.

Nicolas Arpagian : Il s'agit d'un réseau social fondé sur la réalisation et le partage de courtes vidéos, souvent accompagnées de musique. TikTok est avant tout un média de divertissement et destiné à un public très jeune. Sa popularité est née grâce aux défis, essentiellement de chorégraphies à accomplir, que se lancent les utilisateurs entre eux. Un principe ludique qui a rapidement créé une logique de communauté.

TikTok est la seule application non-américaine à avoir autant d'utilisateurs aux Etats-Unis. La décision de Trump n'est-elle pas avant tout une mesure protectionniste ?

Je ne sais pas s'il s'agit d'une motivation du président mais il est certain que l’interdiction de TikTok pourrait bénéficier par exemple à Instagram ou Snapchat qui ont vu le plus jeune public se détourner de leurs applications pour poster leurs vidéos sur TikTok. C'est habituel que la génération montante n'adopte pas le réseau social de celle qui la précède. Actuellement c'est TikTok qui a su se rendre attractif auprès des 8-12 ans. Le New York Times a déjà évoqué des pourparlers avec Microsoft pour racheter la branche Etats-Unis de TikTok en cas d'interdiction. Les millions d'utilisateurs resteraient ainsi dans le giron américain. Un problème technique demeure si le Président obtient légalement le retrait de TikTok des plateformes de téléchargement Google Store et App Store : qu'adviendrait-il de tous les comptes existants ? Les utilisateurs devront-ils les désactiver ? Des sanctions seront-elles prévues ? Alors même que, je le rappelle, les preuves tangibles des accusations avancées tardent à être publiées.