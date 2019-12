Tinder : pour draguer des profils trop biens pour eux, ils cherchent les failles de l'algorithme

Avec ses dizaines de millions d'utilisateurs, Tinder est devenu en quelques années la plus grande des plate-formes de rencontres. Un terrain de chasse où tous ne sont pas égaux. Avec, pour une fois, avantage aux filles, bien plus courtisées que les garçons pour qui la concurrence des "likes" est sauvage.

Sur Tinder, pas d'échecs, juste des "swipes" à droite ou à gauche, selon qu'un utilisateur aime votre profil ou pas. Si vous recevez des "likes" de profils qui ont une note haute, votre note à vous grimpera et l'application vous montrera d'autres profils bien notés. À l'inverse, ne recevoir des "likes" que de la part de profils mal notés fera baisser votre note. Logique. Dans la pratique, et sans surprise, la note et le physique sont très sérieusement corrélés.

Mais si l'algorithme a évolué, les astuces pour le déjouer aussi. D'autres petits malins ont donc dévoilé leurs techniques. Ainsi, si vous n'êtes pas satisfait des profils que Tinder vous propose, n'hésitez pas à repartir de zéro. Vous tirerez ainsi avantage d'un détail qui n'a rien d'un bug. Sur Tinder, personne ne part de zéro, chaque nouveau compte démarre son existence avec un score assez haut. De quoi vous permettre de croiser des profils mieux notés que la moyenne. Attention cependant : Tinder semble voir d'un mauvais œil ces comptes qui tentent un nouveau départ. Pour créer un profil vraiment nouveau, ne le reliez pas au même numéro de mobile ou au même compte Facebook que le précédent, par exemple, sous peine de risquer de vous voir banni. Ou alors, attendez trois mois entre la fermeture de l'ancien compte et l'ouverture du nouveau, le temps que le service ait "oublié" votre ancien compte. Et profitez-en pour changer de photo.

Si vous ne voulez pas aller jusqu'à ce "Tinder-hacking", mais que vous voudriez améliorer vos chances de rencontres, les conseils qui restent tiennent du simple bon sens. Commencez par choisir la meilleure photo que vous avez de vous, bien éclairée, valorisante, dans un environnement coloré et lumineux, bien cadrée, et prise un jour où vous aviez bonne mine. Si vous doutez de vos clichés, prenez-en de nouveaux. Et s'il vous faut un avis sur vos clichés, des applications peuvent vous aider. C'est le cas de Photofeeler, un site gratuit qui donne une note à vos photos, sur les critères que vous venez de lire ci-dessus, mais aussi sur d'autres. De quoi départager vos plus beaux selfies, ou au contraire mettre de côté des photos plutôt "fausse bonne idée".

Aujourd'hui, des dizaines de sites promettent -contre rétribution- de vous apprendre les secrets qui feraient de vous un "Tinder-hacker". Vidéos en ligne par centaines, formations en ligne, tout existe, si l'on y met le prix, sans aucune garantie de succès. Des sites comme Vidaselect promettent même de se charger de la gestion de votre compte, des likes, des envois de message, ils calent même vos rendez-vous pour vous ! Si Tinder fait tout pour décourager ce genre de trucs et astuces, ce n'est pas juste pour préserver la pureté de son système de notation. L'entreprise vend en effet des "Super Likes" pour permettre à ses utilisateurs de sortir du lot et des abonnements "Tinder Gold" qui permettent d'émerger parmi les meilleurs profils de l'endroit où vous vous trouvez, pendant une demi-heure, une fois par mois. Pas question donc de trouver des moyens détournés et gratuits d'arriver au même résultat.