Invendus, partages, dons... 5 applis pour éviter le gaspillage alimentaire

COUP DE POUCE - Ce 16 octobre est la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. Une nouvelle tendance qui prend de l’ampleur auprès des consommateurs, même si peu passent réellement à l’action. Pourtant, il existe différentes applis pour faire un geste pour la planète -et bien souvent pour votre portefeuille- en récupérant des invendus.

Pour 92% des Français, le gaspillage alimentaire est inacceptable et plus d’un sondé sur deux souhaite, selon YouGov, appliquer une tolérance zéro. Sauf qu’entre les mots et la pratique, il y a souvent un fossé que peu franchissent. Quelque 10 millions de tonnes de nourriture sont ainsi jetées chaque année dans l’Hexagone. L’heure est donc à la prise de conscience.

Too Good To Go

Elle est devenue la cheffe de file de l’anti-gaspi. L’appli créée par Lucie Basch permet de récupérer à prix réduit des invendus qui, sinon, partiraient à la poubelle. Une aubaine financière pour les plus de 11.000 commerçants partenaires (boulangeries, restaurants...) qui peuvent récupérer quelques deniers, et pour les clients qui obtiennent ainsi plus de valeur de marchandise que le prix payé. Tout se passe via l’appli et vous n’avez plus qu’à venir à l’heure dite pour récupérer votre bien.

A noter que jusqu’au 31 octobre, la communauté Too Good To Go prolonge la journée anti-gaspillage et organise de multiples événements dans toute la France .

Prix : gratuit - Disponible sur iOS et Android