Invendus bradés ou donnés... 5 applis pour éviter le gaspillage alimentaire

COUP DE POUCE - Une trentaine d'acteurs de la filière alimentaire ont signé mardi à Paris un "pacte" dans lequel ils s'engagent à lutter contre le gaspillage via une meilleure "gestion et compréhension des dates de consommation". Côté consommateurs, il existe déjà différentes applis pour faire un geste pour la planète -et bien souvent pour votre portefeuille- en récupérant des invendus.

Pour 92% des Français, le gaspillage alimentaire est inacceptable et plus d’un sondé sur deux souhaite, selon YouGov, appliquer une tolérance zéro. Sauf qu’entre les mots et la pratique, il y a souvent un fossé que peu franchissent. Quelque 10 millions de tonnes de nourriture sont ainsi jetées chaque année dans l’Hexagone. L’heure est donc à la prise de conscience. Mais parfois, il faut un petit coup de pouce pour y parvenir. Dans cette optique, votre smartphone est d'une aide précieuse. Pour 4% des personnes interrogées par l'étude, l’aide d’une appli peut même être salvatrice. Alors qu'une trentaine d'acteurs de la filière alimentaire ont signé mardi à Paris un "pacte" dans lequel ils s'engagent à lutter contre le gaspillage via une meilleure "gestion et compréhension des dates de consommation", petit tour d’horizon des services existants pour éviter ce gaspillage, mais aussi donner une seconde vie à des objets.

Too Good To Go

Elle est devenue la cheffe de file de l’anti-gaspi. L’appli créée par Lucie Basch permet de récupérer à prix réduit des invendus qui, sinon, partiraient à la poubelle. Une aubaine financière pour les plus de 11.000 commerçants partenaires (boulangeries, restaurants...) qui peuvent récupérer quelques deniers, et pour les clients qui obtiennent ainsi plus de valeur de marchandise que le prix payé. Tout se passe via l’appli et vous n’avez plus qu’à venir à l’heure dite pour récupérer votre bien. Prix : gratuit - Disponible sur iOS et Android

En vidéo TooGoodToGo, une app contre le gaspillage alimentaire

Phenix

Cette appli tient sa force des commerçants. Elle fait avant tout appel à eux et à leurs invendus. Phenix permet de trouver les partenaires à proximité qui ont des produits en limite de date de fraîcheur à proposer. Vous choisissez le type de panier que vous voulez, vous payez via l’appli par carte et vous allez récupérer vos courses chez le commerçant. Ici, on trouve aussi bien la boulangerie, le primeur du coin que la chaîne Franprix. Chaque panier comporte différents types de produits (légumes, fruits, plats cuisinés…). Il est possible de cumuler des points pour économiser encore plus que les 50% promis, mais aussi de mesurer l’impact de votre geste pour la planète. Prix : gratuit - Disponible sur iOS et Android

Save Eat

Ici, pas de repas à sauver, sauf les vôtres. L’appli propose avant tout des astuces pour cuisiner sans gâcher (dates de péremption, conseils de conservation, idées anti-gaspi, etc.). Vous y trouverez plus de 1.000 recettes personnalisables et adaptées au contenu de votre frigo afin d’agrémenter les restes pour ne rien jeter. Save Eat organise aussi des rencontres à travers la France pour s’échanger des conseils entre utilisateurs. Prix : gratuit - Disponible sur iOS et Android

Hop Hop Food

Cette association bénévole a décidé de mettre les particuliers en contact pour lutter contre la précarité et le gâchis alimentaires. Elle permet à ceux qui ne veulent pas jeter ou gâcher de la nourriture de la proposer autour d’eux à un autre utilisateur. Les produits ne doivent pas être entamés ou périmés et sont proposés gratuitement. Hop Hop Food travaille en collaboration avec l’Armée du Salut et a mis en place un réseau de "Garde-manger solidaires" pour offrir ses dons alimentaires. Prix : gratuit - Disponible sur iOS et Android

Geev

L’appli a été créée afin de donner gratuitement une seconde vie à des objets dont les utilisateurs voulaient se débarrasser. Elle compte aujourd’hui plus de 1,5 million d’inscrits et un million d’objets à "adopter". Une façon de faire un geste pour la planète en évitant d’appeler inutilement les encombrants pour détruire un objet qui peut encore servir. L’appli s’est enrichie depuis l’été d’une partie "don alimentaire" afin d’offrir aussi les produits qui risqueraient de finir à la poubelle. Prix : gratuit - Disponible sur iOS et Android