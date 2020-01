Tourisme spatial, réalité virtuelle, vêtements imprimés en 3D… Comment les Français rêvent de voyager en 2040 ?

Premier constat, pour 78% des Européens, voyager coûtera à l’avenir de moins en moins cher. Plus surprenant, pour près d’un Français sur deux (44%), le tourisme spatial ne sera plus une utopie en 2040. De nouvelles destinations, au-delà des frontières terrestres, feront, selon eux, leur apparition dans les catalogues des tours-opérateurs. Le vacancier du futur aura alors tout loisir de s’envoler à bord d’une fusée pour séjourner dans d’autres recoins de notre galaxie.

L’Homo Turisticus, quand on l’interroge sur ce que sera le tourisme dans 20 ans, ne manque pas d’imagination. Après tout, ce drôle de spécimen a bien droit de rêver un peu. Si le voyageur d’aujourd’hui cherche encore son chemin pour concilier désir d’évasion et conscience écologique, celui de demain adoptera une démarche résolument guidée par la technologie, si l’on en croit une enquête menée par le comparateur en ligne eDreams auprès de 10.000 voyageurs européens

Toujours plus loin, toujours plus vite, mais pas forcément de manière plus écologique. En effet, 44% des voyageurs français croient dur comme fer au développement d’avions supersoniques. En revanche, ils ne sont qu'un tiers à espérer que ce mode de transport sera plus écologique à l'avenir grâce à l'utilisation de moteurs électriques. Plus anecdotique, mais néanmoins amusant, un voyageur français sur dix est convaincu qu’il sera peut-être possible, grâce aux progrès technologiques, de "voyager dans le temps" (11,2%), voire de se téléporter (10%) à l'autre bout du monde.

Plutôt étonnant, seulement 14% d'entre eux croient en l'avenir de l'Hyperloop, ce projet de train futuriste imaginé par Elon Musk qui vise à catapulter les voyageurs dans des capsules à plus de 1.000 kilomètres par heure. En théorie, il doit permettre de rallier Paris à New York en 30 minutes. Autre enseignement, les technologies de reconnaissance faciale, dans le but de faciliter l’embarquement et de réduire le temps d’attente, sont plébiscitées par un voyageur français sur deux.

Par ailleurs, pour 19% des personnes interrogées par eDreams, le calvaire de la valise qui ne ferme pas ne sera aussi bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Des imprimantes 3D seront en effet installées dans la plupart des hôtels et permettront aux vacanciers d'imprimer des habits ou d’autres objets à leur arrivée. De manière plus futuriste, 27% rêvent qu’un robot doté d’intelligence artificielle s’occupe de l’organisation en amont et tout au long du séjour.