Toy Rescue : quand l'impression 3D vient au secours de vos vieux jouets

Ils sont 40 millions par an. 40 millions de jouets jetés par les Français car ils sont cassés et jugés irréparables. A Noël, d’autres vont venir s’amonceler sous le sapin, puis dans les paniers et sur les étagères des chambres. Pourtant, la technologie permet désormais de donner une seconde vie, ou du moins de prolonger l’existence, de très nombreux jeux et jouets. Et faire du coup également un geste pour la planète.

Or, justement, les adeptes de l’impression 3D sont de plus en plus nombreux et n’hésitent plus à s'échanger gratuitement les fichiers pour que chacun puisse fabriquer chez lui ce qu’il veut. Dans cette mouvance, la plateforme Toy Rescue a donc vu le jour sous la houlette de Dagoma.

L’entreprise française a étudié de près les jouets les plus vendus de ces 40 dernières année et les pièces qui étaient le plus souvent cassées ou perdues. Elles ont ensuite été modélisées et recréées à l’aide d'un scanner 3D. Une centaine ont ainsi pu être identifiées. On trouve aussi bien des pièces de Monopoly ou de Trivial Pursuit que des éléments de Barbie et autres personnages de Star Wars, des roues de voiture, l’arme de Goldorak ou le couvercle arrière de la Game Boy.