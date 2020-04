Traçage des smartphones : bonne ou mauvaise idée ?

SUIVI - Depuis la fin mars, l’Union européenne a entamé des discussions avec les opérateurs mobiles pour envisager un traçage des smartphones et suivre la progression du Covid-19. Une méthode déjà appliquée dans plusieurs pays mais qui pose des questions sur les données personnelles et la vie privée.

Le déconfinement passera-t-il aussi par un traçage des smartphones ? C’est l’une des hypothèses émises par Edouard Philippe lors de son audition devant la mission d’information de l’Assemblée nationale, le 1er avril dernier. Une réflexion qui fait son chemin un peu partout à travers le monde et qui commence à être étudiée de près en France. Un temps hostile, le gouvernement semble avoir fait machine arrière sur le sujet. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui avait pourtant écarté l'idée fin mars car cela "n’était pas dans la culture française", s’est finalement dit "convaincu" qu’un outil efficace contre le virus, respectant "les libertés", serait bien perçu par les Français.

Le Premier ministre et son équipe ont reçu le soutien de Mounir Mahjoubi. L’ancien secrétaire d’Etat au numérique s’est fendu d’une longue note aux députés de la majorité, dont certains ouvertement réfractaires à l’idée, pour passer en revue les usages possibles du traçage numérique qu’il considère comme "une manière de contrarier la propagation du virus". Cédric O, son successeur au ministère, est attendu devant la mission d’information de l’Assemblée ce jeudi pour en discuter devant des élus de tous bords.

Qu’est-ce que le traçage ?

C’est la possibilité de suivre les personnes via les données personnelles de localisation de leur smartphone. Cela repose sur le bornage téléphonique des applications GPS. A chaque fois que vous vous trouvez à proximité d’une antenne-relais, cela signale votre position. Cela peut se faire de manière totalement anonymisée pour suivre des déplacements ou densités de population dans certains endroits afin d’élaborer des modèles épidémiologiques et détailler des schémas de contamination. La méthode a d'ailleurs déjà servi par le passé dans des cas d’épidémie. Ce fut le cas au Ghana, face au virus Ebola, notamment pour avoir une vision de l’application des mesures de restriction des populations.

Dans quel but ?

Selon la note parlementaire, "trois finalités" sont possibles : - L’observation des pratiques collectives de mobilité et de confinement - L’identification des sujets "contact", ceux avec lequel un sujet potentiellement porteur du virus a pu être en contact. - Le contrôle des confinements individuels

Comment serait-il mis en place ?

Il pourrait s’agir d’une application installée sur le mobile. Cette méthode, que le gouvernement semble privilégier, a l’avantage de permettre le suivi des contacts, et d’offrir la possibilité de savoir (via des échanges de connexion Bluetooth d’un appareil à un autre) avec quelles personnes le malade a pu être à proximité. Il n’y aurait alors pas forcément de suivi des déplacements d’une personne, mais juste la possibilité de remonter une possible chaîne de contamination avec tout individu s’étant trouvé à moins d’un mètre. Thierry Breton, le commissaire européen au numérique, avait demandé fin mars aux opérateurs de différents pays de partager les données de localisation pour vérifier si les consignes de confinement étaient respectées et permettre aux scientifiques de suivre la pandémie de coronavirus sur le continent. Orange, premier opérateur français, avait tenu à rassurer ses abonnés en expliquant que les données étaient anonymisées et que seule la géolocalisation avait été fournie.

Qui sera concerné ?

Possiblement, tous les Français si la méthode doit servir au déconfinement. Les malades prioritairement si le but de l'application ou de tout autre système est de retrouver leurs contacts, potentiels cas à risque. Mais cela devrait se faire sur la base d’un "engagement volontaire", a annoncé Edouard Philippe. Cédric O devrait avancer davantage sur la question jeudi. Mais une chose est sûre : il faudra que le plus grand nombre télécharge l'application pour qu'elle soit efficace.

Que vont devenir nos données ?

C’est un point qui cristallise beaucoup d’angoisses. Qu’advient-il des données récupérées ? Comment sont-elles stockées et utilisées ? Pour Mounir Mahjoubi, il faut proposer plusieurs limitations, fixer une durée de vie des données et une date limite d’utilisation du processus global à la durée de la crise sanitaire. L’Europe a l’avantage d’avoir mis en place le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) qui interdit le stockage d'informations personnelles sans consentement. Cela pourrait pousser les autorités à opter pour une méthode basée sur l'anonymisation des individus.

Et d’un point de vue éthique ?

Pour Mounir Mahjoubi, l’idée de traçage et de cartographie de mobilité collective ne suscitent que "peu de contestation éthique". En revanche, l’identification des sujets "contact" alimente "des inquiétudes justifiées quant à la protection de la vie privée". Un "défi pleinement éthique" se pose avec le contrôle du confinement, selon lui. Car cela irait à l’encontre de "nombreuses valeurs des pays européens" et des libertés individuelles. Pour l’élu, il faut une "acceptation populaire", "une pleine transparence des pratiques et des codes informatiques", mais surtout une "gouvernance indépendante de contrôle".

Comment cela se déroule-t-il à l’étranger ?

La Chine a rapidement mis un système équivalent en place en parallèle du confinement, avec un dispositif sous forme de QR Code et de code couleur pour laisser circuler ou non les personnes. La Corée du Sud a, elle, utilisé la géolocalisation pour sa politique de test de dépistage et s’éviter ainsi un confinement généralisé. Les deux pays ont eu recours à des géolocalisation nominative des malades pour pouvoir comprendre le cheminement du virus à travers leurs déplacements et les personnes avec lesquelles ils ont été en contact, devenant ainsi à leur tour des cas potentiels.

Plus près de nous, le Royaume-Uni et l’Allemagne envisagent de leur emboîter le pas, en axant leur traçage sur les personnes en contact avec un malade plus que sur le suivi du malade.