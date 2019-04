Transpolis : le laboratoire des transports du futur

Transpolis est une ville virtuelle, un laboratoire conçu pour tester les technologies et les équipements urbains du futur. Vingt millions d'euros ont été investis dans cette ancienne base militaire de 80 hectares. Actuellement, 320 kilomètres de fibre optique et des centaines de capteurs y sont installés.



