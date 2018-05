Transports de demain : plus vite, plus haut, plus vert

Le salon VivaTech s'est ouvert le jeudi 24 mai 2018. A l'honneur, la mobilité du futur. A cette occasion, de nombreuses entreprises ont présenté les produits de leur recherche. Parmi les stars, Airbus avec sa voiture volante, la Pop-Up. Mais aussi, RATP Group et son taxi aux ailes pliables. Pour ces firmes, l'objectif est de résoudre le problème des embouteillages dans les grandes villes et de rendre les moyens de transport plus écologiques, plus pratiques et plus rapides.



