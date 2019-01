Transports en commun : que nous réserve le futur ?

Dans le futur, il n'y aura sans doute plus d'embouteillages, grâce aux bus électriques qui pourront accueillir jusqu'à 100 passagers. Le métro sera alors remplacé par de petites navettes transparentes circulant à grande vitesse. Et l'accès aux stations de métro sera facilité par une caméra à reconnaissance faciale, pilotée par une intelligence artificielle.



