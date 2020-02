Tri sélectif : une IA vous réprimande si vous jetez mal vos détritus

Mettre de l’intelligence artificielle partout où cela en manque. Cela devient une habitude dans tous les objets du quotidien, avec plus ou moins de réussite. Alors pourquoi pas la poubelle ? Il y a déjà eu la poubelle qui se sort toute seule sur le trottoir. Voici désormais le tri sélectif connecté, comme le dévoile Nvidia sur son blog.

Conçue par la startup canadienne Intuitive AI, Oscar est une intelligence artificielle (IA) basée sur la détection d’images qui doit permettre de faciliter le tri. Cette IA va reconnaître l’objet que vous avez en main, sa nature et vous indiquer dans quel bac le jeter (détritus, carton, verre, aluminium, etc.). Le but d’Oscar est de ne pas "polluer" les différentes matières en les séparant correctement pour accélérer le recyclage. Ses concepteurs, Hassan Murad et Vivek Vyas, expliquent ainsi avoir mis au point "le plus grand ensemble de données sur les déchets au monde".