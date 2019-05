Trimaran dernière génération : 80km/h au-dessus des flots !

Ce dernier-né des trimarans géant est conçu pour le tour du monde en moins de quarante jours et la traversée de l'Atlantique en moins de 72 heures. Mesurant 32 mètres de long, il a nécessité 18 mois de chantier. Sa conception est le fruit de 50 000 heures d'études menées par des équipes d'ingénieurs, d'architectes et de designers. Nos reporters nous en disent plus sur ce Sodebo Ultim 3.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.