Trolls, abus, harcèlement... : pour le patron de Twitter, "la priorité, c'est la sécurité physique des utilisateurs"

Tout cela, Dorsey l'a analysé, compris, et c'est promis, il veut agir. Premier constat : en cas de souci, de harcèlement, d'insultes, de menaces, tout repose pour l'instant sur les épaules de la victime. À elle de signaler les tweets, les comptes incriminés et d'attendre la réaction de Twitter, pas toujours aussi décisive et rarement aussi rapide qu'on l'aurait voulu. Faire la police du tweet n'est il est vrai pas chose simple pour une entreprise de 3.500 personnes qui compte plus de 350 millions d'utilisateurs.





Arriver à anticiper, à prendre en main une situation avant qu'elle ne dégénère, "c'est la chose la plus importante dont on doit s'occuper, on doit y remédier", admet le patron de Twitter. "Il faut que l'on devienne proactifs dans le maintien de l'ordre et le soutien à une conversation plus saine. Il faudra changer nombre de fondamentaux pour y arriver. (...) Il faut que signalement et blocage ne soient que le dernier ressort". Comment ? Nous n'en saurons pas plus pour le moment, toujours ce souci avec les détails...