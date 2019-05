Trouble du jeu vidéo reconnu par l’OMS : "L’addiction est le symptôme d’un parcours de vie difficile, pas une maladie"

Mais pourquoi le jeu vidéo ?

Ils ont une pensée et un raisonnement mathématique de haut niveau qui s’accommodent parfaitement du numérique et du jeu vidéo dans lequel ils trouvent un refuge. Ils y cherchent et y trouvent une forme de réussite, de succès. Ils vont progressivement s’isoler, se mettre en marge de toute vie sociale, professionnelle, scolaire... L’addiction au jeu vidéo est alors le symptôme d’un parcours de vie difficile. C’est initialement une forme de lutte anti-dépression.





Etait-ce utile et important que l’addiction au jeu vidéo soit reconnue par l’OMS ?

Ce n’est pas forcément positif qu'elle devienne une maladie reconnue. La manière dont elle est présentée n’est pas la bonne. Là, on entrevoit de l’hospitalisation longue durée et de la médication pour sortir les joueurs de leur addiction. D’autres voient surtout la possibilité du remboursement par la Sécurité sociale… Les accros risquent en fait se retrouver dans des services d’addictologie avec des toxicomanes ou des alcooliques aux profils totalement différents. Et ce n’est pas parce que vous les éloignez de leur console que cela va les sevrer, cela n’a rien à voir ! L’hospitalisation n’est pas la solution. Le climat familial a aussi une part de responsabilité, tout comme l’industrie du jeu vidéo. Mais il y a une prise de conscience de plus en plus présente dans ce secteur qui a longtemps nié la situation.