Tweets hasardeux, joint, insultes... : après un an de dérapages, Elon Musk sauve de justesse sa place chez Tesla

On le dit au bord du burn-out. Il s’était longuement confié sur son état d’intense fatigue et de stress, au mois d’août, lors d’un entretien au New York Times. "L'année écoulée a été l'année la plus difficile et la plus douloureuse de ma carrière [...] C'était atroce", avait alors confessé l'iconoclaste PDG de Tesla, affirmant travailler 120 heures par semaine, ne pas avoir pris plus d'une semaine de vacances depuis 2001, manquer des événements familiaux et prendre des somnifères puissants pour trouver le sommeil. Au cours des semaines précédentes, des salariés de Tesla avaient raconté le trouver souvent endormi à leur arrivée à l’usine, où il passe des nuits pour veiller à ce que le groupe atteigne les objectifs de production du Model 3, le véhicule d’entrée de gamme – 35.000 dollars tout de même – censé transformer Tesla en constructeur de masse.





Le milliardaire de 47 ans a surtout échappé au pire, ce week-end, en signant un accord à l'amiable avec le gendarme de la bourse américaine ( Securities and Exchange, SEC), qui voulait l'interdire d’exercer tout mandat social et de dirigeant dans des entreprises cotées. Il reste finalement directeur général de Tesla, en échange de son poste de président du conseil d'administration et d'une amende 20 millions de dollars (environ 17 millions d’euros) pour dédommager les investisseurs lésés par plusieurs tweets hasardeux. La société a en effet vu son action chuter de 43%, soit plus d’un cinquième de sa capitalisation boursière, depuis la série de messages postés le 7 août dernier dans lesquels Elon Musk évoquait un retrait prochain de la cote de Tesla à Wall Street, contre un rachat de 420 dollars l'action. Mais il n’en était rien et aucun financement n’avait été prévu pour cette opération, contrairement à ce qu’il avait prétendu.





Elon Musk, dont l'attitude s'apparente à celle du président américain Donald Trump, lui aussi habitué à polémiquer violemment sur les réseaux sociaux, voire à insulter quiconque n'est pas d'accord avec lui, se produit alors même que le constructeur de voitures électriques est déjà sous pression. Les interrogations sur sa fragilité mentale sont en effet venues s’ajouter aux doutes des investisseurs sur la capacité de Tesla à remplir ses objectifs de production. Rappelons que le groupe n’a jamais dégagé de bénéfices sur une année entière en quinze ans d’existence et brûle des centaines de millions de dollars chaque trimestre. Retour sur un an de polémiques.