Twitter lance sa nouvelle version web : découvrez tout ce qui change

C’est la première grosse révolution du petit oiseau bleu. Plus de 13 ans après son lancement, Twitter fait peau neuve. Dès le mois de janvier, le réseau social avait dévoilé quelques nouveautés pour égayer sa version web (à la fois pour ordinateur et site mobile sur smartphone et tablette) et effectuer quelques tests d'ergonomie. Cette fois, il chamboule davantage les habitudes. "Nous avons réalisé de nombreux tests depuis plusieurs mois, analysé les centaines de milliers retours des utilisateurs pour concevoir ce que nous considérons comme une version qui va mettre davantage les tweets du monde entier en valeur", confie à LCI Patrick Traughber, en charge de la stratégie produit chez Twitter.





Après avoir revu la chronologie sur mobile et lancé le mode sombre, avoir testé une nouvelle manière de tweeter et de répartir les blocs sur la version web, fait quelques tests de fonctionnalité autour des listes de compte, Twitter bouleverse donc son design. "Nous avons voulu créer un Twitter plus rapide, plus consistant, mais aussi plus familier et proche de l’application mobile," ajoute Patrick Traughber. Résultat : la version web peut désormais s’adapter à la taille de la fenêtre ouverte sur votre ordinateur, à celle de votre écran afin d'avoir toujours un affichage ergonomique avec les raccourcis vers les menus à portée de clic. Mais elle se veut aussi une version plus cohérente avec l’affichage de l’application mobile, "ce qui facilite l’accès aux fonctionnalités préférées et offre plus d’options de personnalisation de son usage".