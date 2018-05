Les utilisateurs de Twitter priés de modifier leur mot de passe à cause d'une faille de sécurité

Habituellement, les mots de passe des utilisateurs sont sécurisés via l'outil de cryptage bcrypt, qui remplace le mot de passe par une suite aléatoire de numéros et de lettres stockée ensuite sur les serveurs de Twitter. Le bug faisait en sorte d'écrire les mots de passe en clair dans un registre interne. Le réseau social conseille de changer le mot de passe de son compte (en en utilisant un qui ne sert pas pour s'identifier à d'autres services web), d'activer l'authentification à deux facteurs partout où cela est possible, et enfin de se servir d'un gestionnaire de mots de passe. Pour ce faire, cliquez ici.