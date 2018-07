Twitter : pourquoi votre nombre d'abonnés est en nette diminution

Le nombre d’abonnés est la première chose à laquelle les utilisateurs accordent de l’importance et de la crédibilité quand ils veulent suivre un compte. Au fil du temps, Twitter s’est aperçu que cela ne reflétait pas forcément la réalité. En cause : les comptes qui spamment, les trolls et des comptes aux comportements suspects (multiples tweets soudains, mentions à gogo sans retour des intéressés, combinaisons mail-mot de passe impliquées dans un piratage d’un tiers, etc.). Ce sont ces derniers qui ont attiré toute son attention et qui ont pu être verrouillés par le passé. Cela signifie aussi qu’ils ne peuvent ni poster de message, ni liker ou retweeter.





La mise à jour initiée par Twitter devrait concerner près de 6% des comptes, soit quelques dizaines de millions de comptes inactifs qui vont purement et simplement disparaître des compteurs. Le Washington Post avait évoqué cette semaine quelque 70 millions de comptes "suspendus" afin de limiter la propagation des fausses informations, des spams et des contenus haineux. Ils pourraient être compris dans le décompte annoncé. "C'est une étape supplémentaire dans nos efforts pour améliorer Twitter pour tout le monde et s'assurer que tout le monde peut avoir confiance en ses abonnés", résume le réseau social au petit oiseau bleu, qui rappelle que ces comptes n’étaient déjà plus inclus dans les chiffres mensuels d’utilisateurs de Twitter car inactifs depuis plus d’un mois du fait du verrouillage.