Twitter rend-il bête ? Oui si l'on en croit cette expérience menée sur des étudiants italiens

Si ces travaux interpellent, ils ont également leurs limites. Jack Dorsey, le PDG de Twitter, ne prétend en aucune manière que Twitter puisse rendre ses utilisateurs plus intelligents. Surtout, l'auteur principale de l'étude reconnaît lui-même que des travaux complémentaires sont nécessaires avant de tirer des conclusions définitives sur les "éventuels effets néfastes" de cet outil sur l'apprentissage. "Au fur et à mesure que les résultats s'accumulent, nous devrions absolument nous méfier de la manière dont nous utilisons les plateformes sociales", dit-il.





Quoi qu'il en soit, l'étude contribue au scepticisme croissant quant au fait qu’un certain nombre d’activités humaines, et notamment l'apprentissage, peuvent être transférées vers les outils numériques. Il y a deux ans, un rapport académique a montré que la lecture sur écran poussait au survol. Dans une étude de 2016, il a été découvert que les résultats aux tests étaient plus faibles chez les étudiants américains de premier cycle affectés dans des salles de classe où l’utilisation d’ordinateurs était autorisée, par rapport à ceux qui devaient utiliser un stylo et du papier.