Twitter fait le ménage, certains utilisateurs crient à la censure

Vous l'avez peut-être remarqué, si vous faites partie des pointilleux utilisateurs qui sont au courant du nombre précis de leurs followers, vous en avez sans doute perdu. Rassurez-vous, c'est "normal" et dû au ménage exercé par le réseau social pour débusquer les faux comptes et les comptes inactifs. Le 11 juillet dernier pourtant, cette "purge" avait été annoncée et près de 70 millions de comptes ont été supprimés.





Une procédure mise en place entre autres pour lutter contre les spams et le cyber-harcèlement dont sont victimes certains utilisateurs de Twitter. Le réseau social ciblant les profil qui tweetent de manière anormalement fréquente, abusant des mentions ou postant des liens frauduleux. Voyant le nombre de leurs abonnés avoir sensiblement diminué, certains ont dénoncé une censure de la part de Twitter et inévitablement, le mot-clic : #censuretwitter est apparu.