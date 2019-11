Twitter vous permet désormais de cacher les commentaires désagréables à vos messages

Souvent pointé du doigt pour le déferlement de haine et d’insultes que peuvent générer certains de ses utilisateurs, Twitter prend les choses en main pour rendre les conversations plus agréables. Après avoir pu masquer les abonnés sans qu’ils ne le sachent ou laisser la possibilité de sélectionner certains mots-clés pour ne pas faire apparaître les messages dans son fil, le réseau de Jack Dorsey permet désormais de cacher les réponses indésirables.

Un tweet anodin qui dérive au fil des réponses en débat politique et échanges d’insultes : c’est arrivé à tous les twittos qui ont vu leur propos initial détourné et le ton monter dans la discussion. Pour reprendre le contrôle sur la conversation, Twitter a déployé une nouvelle fonction pour masquer certaines réponses à vos tweets. "Tout le monde devrait se sentir en sécurité et à l'aise en parlant sur Twitter", explique Suzanne Xie, chargée des produits dans un post sur le blog Twitter. "Pour ce faire, nous devons changer la manière dont les conversations se déroulent sur notre plateforme". Et cela passe donc par une reprise en main des échanges par les utilisateurs eux-mêmes.