Uber veut utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les clients trop éméchés

Plus concrètement : une notification sera envoyée aux chauffeurs disponibles pour leur indiquer "l'état" du passager. Si l'un d'eux accepte la course, il lui sera notifié de récupérer le passager à l'endroit indiqué, mais avec un temps plus long pour lui laisser prendre un peu l’air jusqu’à l’arrivée de la voiture, histoire qu'il puisse désaouler avant de monter. Dans le cas où le client serait trop éméché, seuls des chauffeurs ayant reçu une formation spéciale seront mis en relation.





Cette technologie soulève néanmoins plusieurs problèmes. D'une part, si un utilisateur en état d'ébriété se voit refuser une course, il sera tenté d'utiliser un autre moyen de transport (voiture, vélo ou scooter) et pourrait mettre sa vie ou celle des autres en danger. Au final, les chauffeurs Uber pourraient totalement délaisser les personnes ivres. Or, comme l'avaient démontré dans une étude des chercheurs de l'université de Temple, à Philadelphie (Etats-Unis), le nombre d’accidents mortels causés par la conduite en état d’ébriété diminue dès lors que l'entreprise californienne s'implante dans une ville.